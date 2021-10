Carro capota após batida no centro de Guaíra

Um carro capotou após uma colisão registrada por volta das 19h00 desta quinta-feira (30), no centro de Guaíra.

Conforme as informações, o acidente envolveu um Ford Ka e um Ford Escort, que colidiram no cruzamento da Rua Comandante Moraes Rego com a Rua Bandeirantes.

Com a forte batida, o Ford Ka acabou capotando, parando com as rodas para cima no meio da rua.

Uma equipe do SAMU esteve no local e prestou atendimento. Um jovem de 22 anos ficou ferido e foi encaminhado para à UPA. Não foi informado qual veículo o rapaz ocupava.

