Polícia Militar de Naviraí prende homem por desobediência e direção perigosa em via pública

Na noite de quinta-feira (16/09), por volta das 23h50min, policiais militares lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, durante policiamento preventivo e ostensivo pelas ruas do bairro Portal Residence, avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta em fundada suspeita.

Ao avistar a viatura policial, o condutor da motocicleta tentou se evadir do local. Foi iniciado o acompanhamento tático e dada ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos (sirene e giroflex), sendo que, após alguns minutos, o condutor parou a motocicleta e, ao ser ordenado que desligasse o veículo, o mesmo desobedeceu e empreendeu fuga novamente, sendo reiniciado o acompanhamento tático.

O condutor da motocicleta cruzou várias vias preferenciais em alta velocidade, colocando em risco sua vida e de pessoas que transitavam pelo local, praticou direção perigosa por vários quarteirões na maioria do tempo pilotando em ziguezague, saindo do bairro Portal Residence e sendo alcançado no bairro Sol Nascente, quando o mesmo se desequilibrou em um meio fio, devido à alta velocidade em que conduzia a motocicleta, e caiu ao chão, momento em que foi realizada a abordagem e o mesmo foi identificado como um homem de 20 (vinte) anos.