Em Iguatemi, jovem tem fotos íntimas divulgadas na internet

Uma jovem de 18 anos procurou ontem (23) a delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, após ter imagens íntimas divulgadas na internet pelo ex-namorado virtual, com quem manteve um relacionamento de sete meses.

A jovem contou que conheceu o rapaz, que se identificava como Ruan Silva, em um jogo de celular. Após alguns dias, a conversa passou a ser pelo aplicativo WhatsApp, quando eles decidiram começar o namoro, chegando a trocar fotos íntimas.

O namoro durou sete meses e há cerca de uma semana a jovem decidiu terminar. No entanto, Ruan não aceitou o fim e diante das negativas de reatar, ameaçou espalhar as imagens íntimas. A vítima continuou recusando e ontem segunda-feira, descobriu um perfil falso no Facebook.

No perfil, de acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz teria espalhado fotos e vídeos íntimos da jovem. Ela contou que acredita que o rapaz mora em uma cidade no interior de São Paulo, mas não sabe outros detalhes sobre ele. O caso foi registrado como divulgação de imagem pornográfica a fim de vingança ou humilhação.

Fonte: Jornal do Conesul