Mais uma vez em bandeira vermelha, Mundo Novo amanhece com mais uma morte por covid-19

O Boletim Coronavírus desta quarta-feira (11) traz que Mundo Novo permanece com a bandeira vermelha, classificação de grau alto de risco de contágio da covid-19. A atualização do Sistema Prosseguir ocorreu no dia de ontem, terça-feira (10), e será válido até o dia 25, mantendo assim o toque de recolher entre as 21h00 e às 5h00.

Da região, Mundo Novo e Amambai ficaram na vermelha, enquanto Itaquiraí, Naviraí e Iguatemi estão classificadas na laranja (grau médio). Já Japorã, Eldorado, Sete Quedas, tacuru e Paranhos estão na amarela (grau tolerável).

Outra informação do Boletim que chama a atenção é a morte de mais um mundonovense, que estava na UTI em Dourados. Agora, são 39 óbitos desde o início da pandemia.

Na Vacinação, zerado o estoque da Astrazeneca, com mais 150 aplicações de segunda dose. Seis aplicações da Pfizer, primeira dose, foram feitas.

Nesta quinta-feira (12), a equipe de Vacinação volta ao Salão Paroquial para trabalhar com o imunizante da Pfizer: primeira dose para o grupo de gestantes e adolescentes com comorbidades; e segunda dose para quem estava agendado para 12, 13 e 17/08.

Boletim Coronavírus 11/08/21 – Atualizado ás 17h00 do dia anterior

Ativos – 03

Recuperados – 2.264

Óbitos – 39

Geral – 2.306

Suspeito – 00

Descartados – 2.043

Obs. Nenhum paciente internado em hospital.

24 horas (10/08) / Positivos: 00

24 horas (10/08) / Altas: 00

24 horas (10/08) / Óbito: 01

Monitoramento – 11;

Residências – 04;

Crianças – 02;

Idosos – 02;

Monitoramento Concluído – 9.684

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas Recebidas – 21.684:

CoronaVac – 5.554 (2.831 primeira dose + 2.713 segunda dose +

10 a ser aplicada);

AstraZeneca – 6.245 (4.170 primeira dose + 2.540 segunda dose);

Pfizer – 1.190 (1.101 primeira dose + 31 segunda dose + 58 doses a ser aplicada);

Janssen – 8.230 (6.680 aplicadas + 1.550 devolvidas);

Recusa da Vacina – 22;

População Vacinada – 14.782 (80,01% da população);

População imunizada – 2ª dose + dose única = 11.964 (64,76%);

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 492;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados);

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos);

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados);

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos);

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados);

Idosos a partir de 60 anos – 1.698 (autônomos);

18 a 59 anos – 7.810 (1ª dose ou dose única);

Forças de Segurança – 104;

Comorbidades – 1.330;

Profissionais de Educação – 508;

Gestantes, puérperas e lactantes – 206;

Deficientes – 111;

Motoristas – 622;

Pessoas privadas de liberdade – 17;

Limpeza Pública – 44;

Indústria – 664;

População Vacinada 2ª dose – 5.284;

Dose Única – 6.680

Resumo da Vacinação:

Doses recebidas –21.684

Devolvidas – 1.550 (Janssen – Projeto de pesquisa)

Doses Aplicadas – 20.060

Trabalhadores da Saúde – 501 (1ª dose)

Idosos – 2.865 (1ª dose)

18 a 59 anos – 7.810 (1ª dose ou dose única)

Forças de Segurança – 104 (1ª dose)

Comorbidades – 1.330 (1ª dose)

Profissionais em Educação – 508 (1ª dose)

Gestantes, puérperas e lactantes – 206 (1ª dose)

Deficientes – 111 (1ª dose)

Motoristas– 622 (1ª dose)

Pessoas privadas de liberdade – 17 (1ª dose)

Limpeza Pública – 44 (1ª dose)

Indústria – 664 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 351 (2ª dose)

Forças de Segurança – 12 (2ª dose)

Idosos – 2.749 (2ª dose)

Comorbidades – 529 (2ª dose)

Acima de 18 anos – 320 (2ª dose)

Profissionais de Educação – 503 (2ª dose)

Indústrias – 627 (2ª dose)

Motorista – 148 (2ª dose)

População Vacinada – 8.102 (1ª dose) + 5.284 (2ª dose) + 6.680 (dose única)

Recusa da Vacina – 22

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos – Mundo Novo