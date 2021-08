Prefeitura de Japorã e ENERGISA realizam sorteio de geladeiras para moradores com baixa renda

A Concessionária de Energia Elétrica (Energisa), representada pelo Sr. Gilson Felix em parceria com a Prefeitura Municipal de Japorã, por meio da Secretaria de Administração, realizou nos dias 03 e 04 cadastros dos moradores, para participar do programa de eficiência energética, o projeto visa combater o desperdício de energia elétrica nas residências dos consumidores inscritos na Tarifa Social de Energia, troca de geladeiras e substituição de lâmpadas eficientes com Selo Procel.

Foram atendidas aproximadamente 70 pessoas e houve 500 trocas de lâmpadas e sorteio de dez geladeiras, sendo os contemplados: Thais Soares dos Santos, Antônio Rolon, Neli Quilau Elas, Jucilene Gomes dos Santos, José Ortega, Nézia da Silva Fernandes, Nelci Vieira Raisck, Sueli Leite, Marcia Ribeiro de Melo, Maria Vitorino Sobrinho que receberão a geladeiras novas na próxima quarta-feira, onde a Energisa estará fazendo a troca.

Por meio do Programa de Eficiência Energética da Energisa, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a energisa representado pelo Sr Gilson realizou vistoria na iluminação pública das ruas da cidade para substituição por lâmpadas de led, e na Escola Municipal José de Alencar em Jacareí para trocas de todas as lâmpadas por led e geladeiras da escola.

Para o prefeito Paulo “Muito relevante este programa, bom e prestativo, beneficiando famílias de baixa renda, com a troca de geladeiras e lâmpadas mais econômicas”.

