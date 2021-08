Governo de Naviraí entrega 09 casas populares em parceria com o Estado

A Prefeitura de Naviraí entregou mais nove unidades habitacionais do Programa de Substituição de Moradias Precárias. A solenidade de entrega das chaves aos futuros moradores foi realizada na manhã de hoje (05-08), na rua Shakespeare, interior do bairro Varjão.

A inauguração das novas unidades habitacionais é o resultado de parceria do Governo de Naviraí com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O projeto contempla famílias que viviam no local, porém, em condições de absoluta precariedade e tinham a situação das antigas casas agravada ainda mais com problemas de inundações.

Depois de mais de 10 anos de espera, hoje, mais 09 famílias realizaram o sonho da casa própria, comemoraram a chamada de seus nomes e, em público, não esconderam o contentamento por, finalmente, receberem as chaves de suas novas moradias.

As entregas das chaves foram feitas pelo Coordenador Regional do Governo do Estado José Gomes Goulart (Casé), prefeita Rhaiza Matos, presidente do Legislativo Éderson Dutra (Neninha), e gerente municipal de Obras Jorge Luís de Lúcia.

“Este é o resultado da união de esforços do Governo do Estado com o governo da prefeita Rhaiza Matos, com o apoio dos deputados estaduais, federais e senadores”, afirmou Casé (foto à esquerda). “O setor da habitação precisava de investimentos. A prefeita Rhaiza Matos, que tem compromisso com as pessoas, com o social, está inaugurando casas e, com certeza, mais famílias serão beneficiadas através de futuros projetos, com o apoio de toda a Câmara de Vereadores”, afirmou Éderson Dutra.

“Entregamos mais casas populares, moradias dignas que contemplam famílias que tanto precisavam. Nossa meta é continuar investindo para combatermos o déficit habitacional. Parabenizo todas as famílias beneficiadas e que sejam felizes no novo lar. Esse momento muito me emociona”, afirmou a prefeita Rhaiza Matos, por seguir os passos de seu pai e relembrar que o ex-prefeito e ex-deputado Onevan de Matos (in memorian) implantou um dos maiores projetos habitacionais de Naviraí, o “Harry Amorin Costa”.

Prestigiaram o ato os vereadores Rodrigo Sacuno, Simon Rogério de Freitas e Milton Alves de Carvalho (Miltão). Representando o deputado federal Vander Loubet, o gerente de Meio Ambiente Luiz Alberto Ávila Júnior. Também marcaram presenças integrantes do primeiro escalão da Prefeitura. Uma apresentação cultural com o violonista Leonardo Burgues e a presença da trupé da Gerência de Educação e Cultura abrilhantaram a inauguração.

FAMÍLIAS CONTEMPLADAS

As famílias contempladas pela Prefeitura de Naviraí através do Convênio 29.427/2019 (Programa de Substituição de Moradias Precárias), executado em parceria com a Agência Estadual de Habitação do Governo de MS foram: Maria Luciene dos Santos e Aparecido José dos Santos; Maria José Pacheco; Cleideci de Araújo Amaro e Adilson Amaro; Janete Frescura Borba e Wilson Pereira da Silva Pereira; Lucélia Pereira de Araújo; Rosângela Rodrigues; Vanessa Pacheco da Silva e Jeferson dos Santos Silva; Roseli Lopes de Moraes e João Victor Medeiros; e João Batista Venturini.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1.432