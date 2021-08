SECRETÁRIO “RIEDEL” GARANTE REFORMA DE PONTE DO SIRIGUELO E CELERIDADE NA TRAMITAÇÃO DE PONTES DE CONCRETOS PARA IGUATEM

O prefeito Lídio Ledesma, de Iguatemi, esteve reunido nesta quarta-feira (04), em Campo Grande, com o secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel para tratar de questões do interesse do município. Acompanhado pela deputada estadual Mara Caseiro e pelo secretário municipal de Administração, Delsio Sovernigo, o prefeito tratou na ocasião da tramitação dos cadastramentos das pontes de concreto, sendo seis no total (três através governo do estado e outras três com recursos federais). Outra questão abordada foi o patrolamento de trechos de estradas rurais necessários.

“Tivemos a confirmação do secretário Riedel de que, na ponte sobre o Rio Seriguelo será feito de imediato uma reforma em caráter emergencial para garantir a trafegabilidade e o escoamento da produção agropecuária daquela região” destacou o prefeito.

Reforçando o pedido do prefeito, a deputada estadual Mara Caseiro destacou a importância da estruturação e manutenção das estradas rurais no município. “Iguatemi tem no agronegócio uma das suas principais fontes da economia, por isso, o olhar carinhoso do governo é tão importante e tenho certeza que o secretário Riedel não medirá esforços para atender o prefeito Dr. Lídio” disse a parlamentar.

Com mais de 1 m/km de estradas rurais pertencentes ao seu perímetro, manter e estruturar a malha rural de Iguatemi é um desafio enorme que está sendo enfrentado pela gestão do prefeito Lídio e Zé Roberto.

