Marinha do Brasil realiza campanha de limpeza de rios e lagos em Guaíra

Neste sábado (05) a Marinha do Brasil está realizando uma campanha nacional de limpeza dos mares, rios e lagos, com a participação ativa da Sociedade Civil. Na área de jurisdição da Delegacia Fluvial de Guaíra, a campanha ocorrerá nos municípios de Guaíra e Londrina.

Em Guaíra a campanha será voltada para recolher detritos inorgânicos no Rio Paraná e no Lago Itaipu e nas margens desses corpos d’água. A concentração se iniciou no Porto do Cano às 09h30. No segundo tempo, às 14h30, a campanha se desenvolverá a partir das Marinas.

Recomenda-se atenção especial aos protocolos sanitários de prevenção ao COVID-19. Se possível, leve sua embarcação para apoiar a ação.

Fonte: Ponto da Notícia