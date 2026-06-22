Polícia Civil de Mundo Novo identifica e prende suspeito de diversos furtos de capacetes e de bicicleta

A Polícia Civil de Mundo Novo, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), identificou e prendeu um indivíduo suspeito de praticar diversos furtos de capacetes e de uma bicicleta ocorridos nos últimos dias no município.

Após o registro das ocorrências, os investigadores iniciaram diligências para identificar o autor dos crimes. Com base na análise de imagens de câmeras de segurança, levantamento de informações e demais elementos obtidos durante a investigação, foi possível identificar o suspeito como responsável pelos furtos.

Diante dos indícios reunidos, a equipe policial localizou e efetuou a prisão do investigado, que foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.

As investigações também possibilitaram a recuperação de parte dos objetos subtraídos, que serão restituídos aos respectivos proprietários após os trâmites legais.

A Polícia Civil reforça a importância do registro de boletins de ocorrência e da colaboração da população por meio de denúncias, que podem ser realizadas de forma anônima, auxiliando na identificação de autores e na recuperação de bens provenientes de crimes.

A Polícia Civil também alerta que adquirir, receber, transportar, ocultar ou comercializar produtos de origem ilícita constitui o crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. Dessa forma, a população deve desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do valor de mercado e sempre buscar comprovar a origem dos bens antes de efetuar qualquer compra, contribuindo para a redução dos furtos e para a responsabilização dos autores e receptadores.

Com informações: Polícia Civil de Mundo Novo