Com apoio da Prefeitura, Bello Alimentos ativa complexo avícola de R$ 18 milhões em Naviraí

Empreendimento na região do Assentamento Juncal terá usina solar própria e vai consumir mais de 12 mil toneladas de ração por ano

O desenvolvimento econômico, a atração de investimentos e a geração de empregos em Naviraí seguem avançando em ritmo firme. Neste sábado (20-06), um ato oficial marca o início das operações do novo complexo avícola da Bello Alimentos. Instalado na Fazenda Parreira, na região do Assentamento Juncal, o empreendimento, composto por oito núcleos aviários e projetado para alojar até 2,4 milhões de aves e abater cerca de 2,2 milhões de frangos anualmente, recebeu investimento superior a R$ 18 milhões e se consolida como uma das ações de maior impacto produtivo recentes no município.

O projeto foi viabilizado com o apoio da Prefeitura de Naviraí, via Gerência de Desenvolvimento Econômico. O empenho da administração municipal em desburocratizar e construir parcerias sólidas com o setor privado foi decisivo para garantir a infraestrutura e a segurança necessárias. Assim, o município se consolida como polo dinâmico para investimentos, atraindo frentes de trabalho na zona rural com forte efeito cascata no comércio e na indústria local.

Para abastecer a produção, o complexo demandará cerca de 12,5 mil toneladas de ração por ano. Esse volume vai aquecer diretamente o mercado de grãos local, prioritariamente com a compra de milho e soja produzidos no próprio município, gerando oportunidades imediatas para caminhoneiros, técnicos e prestadores de serviços. O empreendimento também se destaca na área ambiental, contando com uma usina de energia solar própria capaz de gerar 72 mil kWh por mês.

O acesso ao complexo de aviários fica situado próximo ao entroncamento da rodovia MS-145 (Estrada da Juncal) com a Fazenda Santo Antônio de Pádua, seguindo pelo acesso até a Fazenda Parreira. O trabalho contínuo de manutenção das estradas vicinais pela administração municipal faz parte das ações diretas para garantir a trafegabilidade e o escoamento seguro de produção.

Ao estruturar o campo e apoiar o surgimento de novas indústrias, a administração municipal assegura que a geração de empregos e a circulação de renda se reflitam no desenvolvimento planejado de Naviraí, promovendo sustentabilidade econômica para as famílias da região.

Fotos: Complexo Avícola da Bello Alimentos (Roni Silva/PMN)

Com informações: Panorama do MS