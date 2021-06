Por volta das 08h00 deste sábado, 5 de junho, a equipe PRF em serviço na unidade da Ponte Ayrton Senna deu ordem de parada a um Renault/Clio de Franca-SP.

Ao conversar com os irmãos os agentes perceberam controvérsias nos relatos da dupla e iniciaram busca minuciosa que resultou na localização de 41 tabletes de maconha escondidos no interior dos bancos do veículo, pesando cerca de 28,5kg de maconha.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia