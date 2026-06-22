Câmara de Mundo Novo vota Crédito Suplementar e Auxílios Financeiros nesta segunda-feira (22)

A Câmara Municipal de Mundo Novo realiza, na noite desta segunda-feira (22), a sua Sessão Ordinária com uma pauta repleta de projetos importantes de iniciativa do Executivo Municipal.

A sessão terá início às 19h e contará com transmissão ao vivo pelas redes oficiais do Legislativo no Facebook e YouTube, além da cobertura em tempo real pela Rádio Fera FM, permitindo que toda a população acompanhe as discussões e votações do conforto de casa.

A pedido do Executivo Municipal, os vereadores analisarão o requerimento de regime de urgência especial e votação em turno único para duas matérias específicas:

O Projeto de Lei nº 035/2026, que dispõe sobre a abertura de recursos suplementares ao orçamento anual de 2026.

​ O Projeto de Lei nº 036/2026, que visa transformar um imóvel rural específico em área urbana.s

Também entram na pauta da Ordem do Dia três projetos de lei que autorizam o Poder Executivo a conceder repasses e auxílios financeiros para importantes instituições do município:

Associação dos Acadêmicos de Mundo Novo/MS (Projeto de Lei nº 031/2026).

Associação Mundonovense dos Estudantes Universitários do Ensino Público de MS (Projeto de Lei nº 032/2026).

Associação Comercial e Industrial de Mundo Novo/MS (Projeto de Lei nº 033/2026).

Fechando as discussões da noite, a pauta traz ainda o Projeto de Lei nº 034/2026, que trata de mais uma transformação de imóvel rural em urbano no município.

Participe! Acompanhe as decisões que impactam diretamente o desenvolvimento de Mundo Novo e o apoio aos nossos estudantes e comércio local. Sintonize a partir das 19h.