CREAS de Mundo Novo realiza campanha do Dia Internacional do Combate a Homofobia

Neste dia 17 de Maio, é celebrado o Dia Internacional Internacional contra a Homofobia. O Creas, através da Assistência Social lançou a campanha nesta segunda-feira.

A lembrança desta data é devido ao termo “homossexualismo”, que passou a ser desconsiderado, e a homossexualidade foi excluída da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID) da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 17 de maio de 1990.

O CREAS realiza cotidianamente atendimento e acompanhamento da população que sofre violações de direitos devido a sua orientação sexual, e apoia a conscientização, sendo uma política pública de combate ao preconceito.

Segundo a coordenadora do Creas, Andreia Medeiros, no final do mês estará acontecendo algumas ações sociais em relação ao tema.

Fonte: Jornal do Conesul