Picape furtada em Pernambuco é recuperada pela PM de Guaíra

Um veículo furtado no estado de Pernambuco foi recuperado pela Polícia Militar de Guaíra, na tarde deste domingo (16).

Segundo a PM, uma equipe realizava patrulhamento pela Rua Andorinhas, quando os policiais avistaram uma picape vermelha nos fundos de um terreno, o que chamou a atenção da equipe.

Os policiais então perceberam que não havia ninguém na residência e ao verificarem a Fiat/Toro, descobriram que a mesma estava com placas clonadas, sendo as originais de Pernambuco. O veículo foi furtado no dia 09 de abril, no estado de origem.

Recuperada, a Fiat/Toro foi encaminhada à 13ª DRP de Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia