Ensino médio: Governo publica dois calendários para aplicação da prova do Encceja 2021

O governo publicou dois calendários para aplicação das provas do Encceja, que é um exame que certifica a conclusão de estudos de quem não terminou o ensino médio em idade regular. Além disso, as pessoas privadas de liberdade poderão participar do exame.

Por causa do cenário da covid no Brasil, a aplicação da prova que estava marcada para 25 de abril foi adiada para 29 de agosto de 2021. Serão cerca de 1.630.046 participantes para o Encceja 2020. Desse total, 301.438 farão provas para obter certificação de ensino fundamental, e 1.328.608 para o ensino médio.

Encceja PPL

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para as pessoas privadas de liberdade tem participação gratuita e voluntária, mas os participantes devem ter acima de 15 anos para a certificação no ensino fundamental e 18 anos para certificado de ensino médio. A aplicação vai acontecer em unidades prisionais que aderirem a aplicação do exame.

Cronograma do ENCCEJA Nacional PPL 2020

Confira abaixo as datas do exame:

Adesão: De 24 de maio a 4 de junho;

Inscrições: De 7 a 18 de junho;

Atendimento especializado: São várias etapas do procedimento, que vão de 7 de junho a 15 de julho;

Solicitação de tratamento pelo nome social: De 7 a 18 de junho;

Aplicação do exame: 13 e 14 de outubro.

Provas

As provas devem seguir o mesmo modelo do exame regular, ou seja:

13 de outubro (quarta-feira) Encceja PPL 2020 para o ensino fundamental:

Manhã: 9h às 13h, provas de ciências naturais e matemática

Tarde: 15h às 20h, provas de língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física, e redação

14 de outubro (quinta-feira) Encceja PPL 2020 para o ensino médio

Manhã: 9h às 13h, provas de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias

Tarde: 15h às 20h, provas de linguagens, códigos, ciências humanas,suas tecnologias e redação.

Fonte: Midiamax