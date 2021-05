Domingo começa com superlotação de 105% nos leitos de UTI Covid-19 de MS

Na manhã deste domingo (2), os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Covid-19 de Mato Grosso do Sul estão com superlotação de 105,78%. São 32 pacientes atendidos além da capacidade hospitalar do Estado.

Existem 554 UTIs em MS, porém foram registrados 586 pacientes na manhã deste domingo (2). O número de pacientes além da capacidade é o maior registrado nas últimas duas semanas.

MS se manteve por uma semana com lotação crítica, porém abaixo dos 100%. Os dados são do Painel Mais Saúde, atualizado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) às 7h30.

Além das UTIs, MS também possui leitos clínicos exclusivos para tratamento de pessoas com Covid-19. Neste domingo a taxa de ocupação é de 51,34%. Dos 1.264, 649 leitos estão ocupados nesta manhã. Ou seja, existem 615 vagas disponíveis para novas internações de casos graves da Covid-19.

