Mundo Novo doa terreno para construção do quartel dos Bombeiros

Técnicos de engenharia da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) realizaram nesta semana o levantamento planialtimétrico de um terreno de 3,3 mil m² em Mundo Novo onde será construída a sede própria do Corpo de Bombeiros Militar na cidade. Depois da avaliação, foi elaborado documento que descreve o terreno com exatidão – medidas planas, ângulos e diferenças de nível.

Localizada na área central do município, ao lado do Paço Municipal, a área onde será construída o quartel definitivo do 12º SGBM-Ind. foi doada pela Prefeitura Municipal de Mundo Novo ao Governo do Estado.

O futuro prédio terá saída para as duas avenidas principais que atravessam o município, facilitando o acesso a vários bairros. Segundo os Bombeiros, a localização proporcionará não apenas melhor agilidade no atendimento à população mundonovense, mas também facilitará o acesso à BR-163.

O levantamento planialtimétrico é um estudo topográfico do terreno com o objetivo de verificar os acidentes geográficos, sejam eles naturais ou artificiais, as coordenadas do terreno, declives, aclives, imperfeições bem como as medições exatas com vista a realizar o projeto de execução da construção de uma edificação.

A obra de construção da nova sede do quartel dos Bombeiros de Mundo Novo será licitada e contratada pela Agesul com previsão de financiamento da Itaipu Binacional. Os trabalhos estão na fase inicial de levantamento do serviço de topografia e sondagem. (Texto: Bruno Chaves, com informações da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros).

Fonte: Bruno Chaves – Subcom