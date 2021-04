SECRETARIA SOCIAL DE IGUATEMI ABRE SELETIVA PARA NOVAS CONTRATAÇÕES

A prefeitura de Iguatemi, por meio da secretaria municipal de Assistência Social publicou edital do processo seletivo simplificado para contratação temporária de monitor social desportivo e cuidador de idoso nos órgãos da administração municipal. Ao todo, são ofertadas 15 vagas na secretaria, com funções de cuidador de idoso (2), visitador (3), monitor social desportivo (6), orientador social (3) e instrutor de música/regente de fanfarra (1), com escolaridade que vão desde o nível fundamental até o médio completo (com experiência na área de lotação). A faixa salarial está entre R$ 1.373,32 á R$ 1.623,02 para quarenta horas trabalhadas.

O edital e o formulário para as inscrições estão disponíveis somente pelo Site da prefeitura de Iguatemi, no link: www.iguatemi.ms.gov.br, entre os dias 12 a 16 de abril de 2021. Após preenchida a inscrição, deverá ser protocolada e entregue no setor de Protocolo (Paço), no horário das 8h00min às 13h30min.

Fonte: Anailton Batista – Ascom