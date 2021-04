Secretaria Municipal de Saúde faz apelo aos cidadãos guairenses

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o apelo à todos os guairenses que, porventura, não puderem comparecer a consulta, exame ou cirurgia, para que seja comunicado com o máximo de antecedência possível, para evitar a perca do horário de atendimento que poderia ser oferecido à outro cidadão.

Atualmente, todos os atendimentos realizados pelas UBS (Unidades Básicas de Saúde), estão sendo por meio de agendamento. A medida visa evitar aglomerações e facilitar a execução das medidas sanitárias aos pacientes e equipe de saúde.

Se, antes da pandemia, o não comparecimento na consulta, exame ou cirurgia, já gerava inúmeros problemas ao sistema de saúde e à comunidade guairense, agora, onde os agendamentos de atendimentos são bem mais rigorosos, ao faltar você realmente deixa alguém que precisa, fora do sistema.

O Secretário de Saúde, Marcos Rigolon, ressalta: “Os agendamentos requerem responsabilidade, requer a empatia e preocupação com o próximo. Se você não pode ir, avise com antecedência e sua vaga vai ser passada a outra pessoa. Seja consciente. Não falte. Se faltar, avise com antecedência!”.

Fonte: Prefeitura de Guaíra