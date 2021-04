Sala da Cidadania já iniciou os atendimentos em Itaquiraí

Inaugurada no último sábado (10), em uma ação inédita do prefeito Thalles e do vice Dr. Bruno, a Sala da Cidadania já está em pleno funcionamento. A repartição é uma forma do Incra prestar seus serviços com maior agilidade e proximidade dos assentados e evitar que o pequeno produtor tenha que se deslocar até Dourados ou Campo Grande para conseguir atendimento.

“Com o início dos trabalhos que serão prestados através da Sala da Cidadania, será mais fácil para o agricultor realizar a regularização fundiária. Esse documento dá segurança para o homem do campo investir e produzir na própria terra, sabendo que não poderá ser tirado de lá. Além de agilizar o processo, também serão prestados os serviços de emissão de documentos”, comemora o prefeito Thalles Tomazelli.

Fonte: Prefeitura de Itaquiraí