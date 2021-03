Há um ano sem receber partidas, estádio de futebol de Iguatemi recebe restauração

Com as restrições impostas a um ano pela pandemia do Covid-19, as atividades esportivas estão impedidas de serem realizadas. Com isso, as prioridades se voltam para as gestões em cada setor da administração pública municipal.

No entanto, em áreas abertas e suscetíveis as avarias do tempo, como chuva e sol fizeram crescer de forma desordenada o gramado do campo de futebol do estádio municipal Adão Mendes em Iguatemi, bem como do mato em seu entorno, causando um aspecto de abandono.

Para isso, o departamento de esporte iniciou um trabalho de recuperação, bem como de manutenção e limpeza de todo o local, com roçadas de gramas, podas de árvores, capinação eliminação de ervas daninhas, além de restauração na rede elétrica.

Os trabalhos são coordenados pelo novo chefe do departamento de esportes de Iguatemi, Celso Aparecido de Lima que destacou a ação como fundamental para a preservação e a utilização das dependências do estádio iguatemiense. A ação conta com apoio dos servidores da secretaria de obras.

Fonte: Anailton Batista – ASCOM