Em Naviraí, motociclista bate em caminhão e passageira morre

Treyci Karoline Gomes Avanci, de 26 anos, morreu vítima de acidente de trânsito nesta terça-feira (23), em Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande. Ela estava na garupa de uma motocicleta, que colidiu contra um caminhão no cruzamento da Avenida Pantanal com Avenida Nova Andradina.

A moto era conduzida pelo homem de 31 anos e levava Treyci como passageira. Segundo o Tá Na Mídia Naviraí, o condutor seguia pela contramão da via e, no cruzamento, acabou colidindo contra a lateral do caminhão.

Com o impacto, o casal caiu e Treyci teve ferimentos graves, fraturas nas duas pernas e um corte profundo no abdômen. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa, mas não resistiu.

O motociclista também foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves. O caminhoneiro relatou que tentou desviar da moto e evitar o acidente, mas não conseguiu. Ele foi submetido ao teste de bafômetro que deu resultado negativo.

Ainda segundo a polícia, o condutor da moto não tinha CNH e o veículo estava com documentação atrasada.

