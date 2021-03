Adolescente é acorrentado em Guaíra e homem é preso em flagrante

A denúncia chegou ao Conselho Tutelar de Guaíra, nesta terça-feira (23), informando que um adolescente de 14 anos estava acorrentado em uma residência. A Guarda Municipal foi acionada para prestar apoio na ocorrência.

No local indicado na denúncia, as equipes localizaram o menor de idade acorrentado em uma cadeira com sinais de agressão física. Conforme o Conselho Tutelar, o responsável pela residência confirmou ter prendido o adolescente desde a noite anterior, pois acreditava que o menino tinha furtado uma bicicleta.

As equipes conversaram com o adolescente, que indicou o local onde a bicicleta estava, porém a mesma não foi encontrada pela Guarda Municipal.

Diante da situação, o menino e o homem foram encaminhados até a 13ª Delegacia de Polícia Civil para dar sequência nos procedimentos.

O adolescente também passou por um Laudo de Lesão Corporal na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e posteriormente foi levado até a Secretaria de Ação Social para receber cuidados básicos como alimentação e higiene. O menino, entretanto, fugiu do local.

Após a fuga, as equipes da Guarda Municipal e Conselho Tutelar adotaram diligências para localizar o adolescente, onde o mesmo foi encontrado pela equipe do Conselho Tutelar já de posse de um aparelho celular, a equipe da Guarda Municipal compareceu ao local para prestar apoio. Já na Delegacia de Polícia Civil ao ser perguntado sobre o celular o adolescente disse ser de propriedade de um familiar.

Durante a confecção do boletim de ocorrência chegou à Delegacia um casal dizendo que teria sido vítima de furto onde a bolsa com documentos e um celular teria sido furtada do veículo, ao avistarem o adolescente o casal reconheceu o mesmo como autor do suposto furto, disseram ainda que o adolescente estaria acompanhado de um homem adulto durante o furto, o qual foi identificado pelas autoridades.

Depois de feita todas as documentações cabíveis o homem que manteve o adolescente em cárcere privado foi preso em flagrante, o adolescente foi entregue ao Conselho Tutelar de Terra Roxa, local onde reside o adolescente. O Juiz da Vara da Infância e da Juventude daquela comarca também foi informado.

