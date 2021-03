Prefeitura de Itaquiraí irá tomar medidas severas para quem deixar de limpar seu terreno

Hoje, domingo (07), o prefeito Thalles Tomazelli, acompanhado da fiscal de postura do município, Cristiane Ribeiro, esteve vistoriando vários terrenos que se encontram abandonados, acumulando sujeiras, servindo de criadouros insetos e animais peçonhentos. Durante a fiscalização que aconteceu em vários pontos da cidade, o chefe do executivo e a fiscal do município, constaram muitos terrenos em situação de abandono total.

Os proprietários serão notificados a realizarem a limpeza de seus terrenos dentro de 07 dias, a contar da data do recebimento da notificação. Caso não seja executada a limpeza do local dentro do prazo estipulado, o proprietário será multado e o valor será de acordo com o tamanho da área.

A fiscal de postura, Cristiane Ribeiro, lembra que os proprietários são os responsáveis por manter seus lotes limpos, mas em muitos casos não cumprem a Lei. “Quando isso acontece gera uma série de problemas, inclusive de saúde pública. Por isso, estamos realizando um trabalho permanente de fiscalização”, destaca Cristiane.



“O interesse da sociedade é que os lotes sejam limpos e não sirvam de criatório para a dengue, animais peçonhentos e abrigo para marginais. O nosso objetivo é garantir isso. Portanto, vamos tomar medidas mais severas com quem insiste em deixar os terrenos abandonados”, afirmou o prefeito Thalles Tomazelli.