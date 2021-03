Mundo Novo – Empresa se programa para pavimentação no Universitário

A Santa Engenharia, empresa que realiza a obra da Rio Branco e pavimentação no Universitário, anunciou que deve realizar em breve a conclusão do pavimento asfáltico para três travessas do bairro Universitário: Maria da Glória Rodriguez, Messias Ramos e Alcides Gonçalves Pereira.

Preparadas desde o final do último ano, as travessas serão concluídas somente agora. Segundo a empresa, a razão foi o deslocamento do maquinário pesado para outra região, diante das chuvas do final do ano. Com a preparação do asfalto na Rua Juscelino Brás, no bairro Fleck, a empresa quer realizar toda a obra programada de asfalto de uma vez.