PASTOR JOSÉ MEIRA ASSUME A ASSEMBLEIA DE DEUS DE JAPORÃ

Aconteceu no domingo, 21 de fevereiro, a posse do pastor José Meira na Assembleia de Deus de Japorã, sob a coordenação do pastor-presidente Pedro de Santana, da cidade de Mundo Novo.

A transição de posse transcorreu num clima amistoso e de muita cordialidade, ocasião em que “Zequinha” assumia pela segunda vez, a Congregação da Igreja, que vinha sendo conduzida pelo pastor Júnior, após 6 anos e 3 dias na gestão em Japorã. É mais um desafio que o pastor José Meira tem pela frente, com a responsabilidade de gerir os destinos da AD/Japorã, cuja história remonta aos idos de 1967, com a chegada de algumas famílias na localidade.

Meira dirigiu a Congregação entre os anos de 2006 a 2010, e agora retorna com o propósito de ganhar almas para Jesus, ampliando assim, o número de fiéis na cidade, administrada hoje pelo prefeito Paulo César Franjotti.

É bom lembrar que o saudoso pastor Durval Lopes Meira, pai de “Zequinha” pastoreou a Congregação durante 5 anos, entre 1997 e 2002, oportunidade em que pôde realizar uma boa gestão espiritual, sempre auxiliado por bons obreiros. Por sua vez, o pastor Júnior, que é vice-presidente do campo eclesiástico, volta para a Igreja-sede, e irá dirigir a Congregacão do bairro Copagril, onde o pastor José Meira atuava.

O culto teve momentos de muita emoção, com adoração e palavras apropriadas para o evento espiritual na noite memorável. Dentre os presentes, estava o pastor Ismael Souza, da Igreja “Missão Emanuel”, que ministrou palavras de estímulo aos pastores que assumiam o comando, simultaneamente, no município de Japorã e bairro Copagril, em Mundo Novo.

Pedro de Santana, o presidente, ministrou a palavra de vida, desejando ao pastor empossado muito sucesso no comando da Congregação. (Texto e foto do advogado Marcos Valter, jovem pregador da Palavra de Deus)