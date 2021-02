Com novos investimentos da Sanesul, índice de cobertura de esgoto em Pedro Gomes será superior a 50%

Com a execução de 18,3 km de rede coletora de esgoto e 959 novas ligações domiciliares, a Sanesul pretende ultrapassar a marca de 50% de índice de cobertura de esgoto tratado em Pedro Gomes.

O projeto já está em licitação e as obras devem começar assim que o processo for finalizado e a empresa vencedora contratada.

O recurso é fruto do programa Avançar Cidades, viabilizado pela Sanesul junto à Caixa. Ou seja, são recursos próprios da empresa.

“Por determinação do Governo do Estado, a Sanesul está investindo fortemente na infraestrutura de esgotamento sanitário dos municípios. Em Pedro Gomes, mais 959 imóveis terão acesso ao tratamento do esgoto doméstico, são famílias que ainda usam a fossa no quintal de casa. A partir do momento que a rede estiver concluída na rua, os moradores terão acesso ao tratamento adequado do esgoto gerado na residência. É saúde pública a serviço de toda a comunidade”, comentou o diretor presidente da Sanesul Walter Carneiro Jr. durante reunião com o prefeito municipal.

Mais duas estações elevatórias também serão construídas, obras na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), além de outras obras complementares do sistema.

“A população de Pedro Gomes fica tranquila sabendo que a cidade faz parte do grande projeto do Governo do Estado que vai universalizar o serviço de esgotamento sanitário em MS. Faltará pouco para termos a coleta em toda a cidade, todos os imóveis. É um ganho em saúde e um investimento na qualidade de vida e desenvolvimento de Pedro Gomes”, disse o prefeito William Luiz Fontoura.

Sobre o Programa Avançar Cidades – Na primeira etapa do Programa Avançar Cidades, que ocorreu em 2018, 16 municípios de Mato Grosso do Sul foram contemplados com o montante de R$ 190 milhões.

Em setembro de 2019, mais 16 cidades assinaram contratos do Programa, num total de R$ 119 milhões em investimentos.

Em 2020, a Sanesul tem novo grupo com mais 14 cidades que estão recebendo recursos para implantação ou ampliação do sistema de esgotamento sanitário, no total de R$ 136 milhões.

Assessoria de Comunicação da Sanesul