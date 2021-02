Projeto de lei homenageia deputado Onevan de Matos

Apresentado na manhã do dia 9 de fevereiro, o Projeto de Lei 9/2021, de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), em coautoria com o deputado e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), Paulo Corrêa (PSDB), denomina “Rodovia Deputado Estadual Onevan de Matos” o trecho da Rodovia MS-290, que liga o município de Naviraí até o entroncamento da MS-180.

Mara Caseiro explica que a homenagem à grande liderança política se originou em requerimento do vereador Neninha (PSDB/Naviraí-MS). “A rodovia MS-290, conhecida como “estrada da balsinha”, sempre foi uma das prioridades do trabalho político-parlamentar do deputado Onevan de Matos, que além de ter se empenhado por sua recuperação, liderou sua aprovação de estadualização na Casa de Leis e ainda defendeu incansavelmente a pavimentação asfáltica do trecho, já que isto traria forte desenvolvimento socioeconômico para o Conesul, devido à importância do trecho para o escoamento da produção regional”, ressaltou.

“A denominação da MS-290, portanto, eternizará em nosso território estadual não apenas o nome, mas toda luta e legado deste grande homem que tanto fez por Mato Grosso do Sul e sua população, esta homenagem é justa e merecida”, declararam os deputados Mara Caseiro e Paulo Corrêa, autores da proposição.

Se a proposta receber parecer favorável à sua tramitação na Casa de Leis pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), e pelas comissões de mérito, sendo aprovada também nas votações em plenário, torna-se lei e entrará em vigor na data da publicação no Diário Oficial Eletrônico do Estado.

Trajetória

Onevan de Matos nasceu em 1942 e faleceu no dia 13 de novembro de 2020. Mineiro, iniciou na política com o exercício de dois mandatos de vereador, em Jales, São Paulo. Em 1975, chegou em Naviraí, então Mato Grosso, para exercer a advocacia. Onevan foi responsável pela estruturação do partido de oposição ao Regime Militar nesta região do Estado. Em 1978, logo após a criação de Mato Grosso do Sul, foi eleito deputado estadual na primeira Legislatura, participando da elaboração da 1ª Constituição Estadual. No seu terceiro mandato, se licenciou para concorrer a prefeito de Naviraí, deixou a Assembleia Legislativa em dezembro de 1988 para assumir a prefeitura. Administrou o município com êxito, e foi eleito em 1998 pela quarta vez deputado estadual, tendo sido reeleito em 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018.