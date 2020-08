Sem eventos, Campo Grande completa 121 anos

Diferente dos outros anos, o aniversário de Campo Grande não terá eventos realizados pela prefeitura. A cidade completa 121 anos e, devido à pandemia do novo coronavírus, o desfile de 26 de agosto não será realizado.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, o prefeito vem realizando a entrega de obras no mês de aniversário, mas evita eventos para cumprir as normas, que não permitem aglomeração.

Normalmente, o aniversário da cidade era marcado por feriado, com lojas fechadas. Dessa vez, a prefeitura permitiu o funcionamento do comércio e cada local deve abrir de acordo com o alvará de funcionamento, respeitando o toque de recolher às 22 horas.

Só devem abrir as portas os comerciantes que enviaram informações ao Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande (Sindivarejo-CG), se comprometendo a pagar R$ 15 para cada funcionário que trabalhar neste dia. O trabalhador também terá direito a uma folga para compensar o dia trabalhado.

Estabelecimentos também devem estar dentro das normas de biossegurança definidas em decreto municipal, como atender no limite de até 50% da capacidade, obrigatório uso de máscaras e fornecimento de álcool em gel, entre outros.