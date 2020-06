THALLES TOMAZELLI FORMA MAIOR BANCADA DE VEREADORES EM ITAQUIRAÍ

Com o fechamento da janela partidária, há cerca de dois meses, o Democratas (DEM) mostrou força formando em Itaquiraí uma das maiores bancadas de vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul. Correspondente a 45% dos membros do Legislativo, o grupo se fortalece e mostra ocupação de enorme espaço no cenário Político Itaquiraiense.

O Democratas é hoje o partido com o maior número de representantes na Câmara de Itaquiraí, sendo composta pelos vereadores Edilson, Jeffinho, Maria da Frango Bello, Careca e Cirço do Táxi.

“Como presidente Estadual do DEM, desejo as boas-vindas aos vereadores que atualmente representam os cidadãos itaquiraienses. Sempre muito importante o fortalecimento da bancada que vislumbra a Democracia em primeiro lugar. Agradeço ao Presidente Thalles Tomazelli pela força e trabalho político desempenhado”, disse o Vice-Governador, Presidente do Partido e Secretário Estadual de Infraestrutura, Murilo Zauith.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também destaca: “Recepciono os vereadores que aceitaram o convite do meu amigo e pré-candidato a Prefeito Thalles Tomazelli e, hoje representam maior bancada de vereadores de Itaquiraí.” “Acompanho os trabalhos e sempre vejo as intenções positivas dos mandatários. Sejam bem-vindos e desejo excelente mandato democratas a todos”, acrescentou a Ministra, liderança nacional do DEM de Mato Grosso do Sul.

“Para o pleito de 2020, nosso objetivo é aumentar a bancada na Câmara dos Vereadores, que se destacará com mandato de caráter popular, participativo e atuante. Sempre observando nossos candidatos que buscam primeiro mandato e os que buscam a reeleição. Executivo e Legislativo precisam caminhar sempre em harmonia, e assim, almejamos alcançar o poder, com o objetivo de atender as necessidades públicas. Nossa qualidade Democrata está cercada pelo trabalho e desenvolvimento, e assim, levaremos nossas plataformas políticas”, acrescentou o Presidente Municipal do DEM e Pré-Candidato a Prefeito, Thalles Tomazelli.