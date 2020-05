Mundo Novo volta a ter mais um caso de Covid-19

Faltou pouco para Mundo Novo passar em branco o mês de maio quanto ao novo coronavírus. Mas no penúltimo dia do mês, um novo caso foi anunciado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Um paciente adulto, com histórico de viagem ao Paraná, testou positivo para a Covid-19. Autoridades municipais vem alertando desde o início do mês, dos perigos das viagens e do recebimento de visitas na cidade.

Confira o comunicado emitido pelo Governo de Mundo Novo:

A Secretaria Municipal de Saúde comunicou no início desta noite de sexta-feira (29) que o município voltou a ter um caso ativo para o novo coronavírus.