Dois servidores públicos de Guaíra receberam ilegalmente o auxílio emergencial

Mesmo sem ter o direito ao benefício, 02 funcionários públicos municipais de Guaíra receberam irregularmente o auxílio emergencial de R$ 600,00 do governo federal. Em Terra Roxa foram 16 servidores, Mercedes 03, Palotina 28, Marechal Cândido Rondon 57.

Maringá é a primeira cidade do Estado do Paraná que mais servidores receberam irregularmente o benefício, sendo 566. A segunda cidade é Cascavel com 425 funcionários públicos.

No Paraná o benefício foi pago para 10.648 servidores municipais de 388 prefeituras. O valor total recebido por esse grupo é de R$ 7.319.400,00.

O benefício foi criado para que a população mais vulnerável possa enfrentar os efeitos econômicos da pandemia da Covid-19. Ele é destinado a desempregados, trabalhadores informais, microempreendedores e autônomos, sendo expressamente vedado a ocupantes de cargos e servidores públicos, efetivos ou comissionados.

Não está afastada a possibilidade de que os servidores supostamente beneficiados possam ter sido vítimas de fraude, o que será investigado em âmbito federal.

Veja, abaixo, as cidades com maior número de irregularidades identificadas:

Maringá: 566

Cascavel: 425

Curitiba: 351

Ponta Grossa: 330

Foz do Iguaçu: 281

Londrina: 258

Colombo: 186

Guaratuba: 153

Araucária: 123

São José dos Pinhais: 99

Paranaguá: 57

Piraquara: 51