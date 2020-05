Guaíra tem a 3ª morte confirmada por coronavírus na manhã desta segunda (04/05)

A Secretaria de Saúde comunica que na manhã desta segunda-feira (04), uma senhora de 85 anos que estava em tratamento de COVID-19 e com histórico de diabetes veio a óbito. A paciente foi atendida na UPA no dia 27 de abril e encaminhada para o Hospital de Assis Chateaubriand. No dia 03 de maio a paciente foi transferida em estado grave para o Hospital Universitário em Cascavel onde veio a falecer.

O Município presta condolências aos familiares e amigos.

A Secretaria de Saúde informa que o boletim será atualizado novamente ainda hoje (04).