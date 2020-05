Após denúncia da ‘máfia dos caixões’ enterros são reduzidos em Manaus

Manaus – Depois da explosão da denúncia sobre a máfia dos caixões em Manaus, organizado dentro da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), onde é administrado o SOS funeral, o número de enterros diminuiu drasticamente em 24h. É a primeira vez desde o dia 18 de abril que a capital registra menos de 100 sepultamentos em um único dia.

A prefeitura de Manaus informou que foram registrados 94 óbitos, neste sábado (02), sendo que cinco famílias optaram pela cremação dos cadáveres. O número parece coincidência, mas um dia depois da denúncia que caixões estavam sendo enterrados vazios, o número de enterros despencou.

Desde o dia 19 de abril onde ocorreu o ‘maior pico de enterros’, a prefeitura informou que estava sendo realizado mais de 100 enterros, causando assim um colapso nos cemitérios da cidade e até mesmo a falta de caixões.

No domingo 26 de abril, foram realizados 142 cerimônia fúnebres, na capital. E no último dia do mês o registro é de 113 enterros. O número de sepultamentos cresceu em 179% em comparação com o mesmo período de 2019.

Esquema da Máfia dos Caixões

No esquema a Semasc, liderada pela Conceição Sampaio, é apontada como responsável em organizar o superfaturamento através da compra de novas urnas funerárias para abastecer o ‘SOS Funeral’. Para que novos caixões fossem comprados com valores exorbitantes urnas estariam sendo enterradas vazias.

Isso explica as fotos que viralizaram nas redes sociais de caixões sendo carregados por apenas dois coveiros, e até mesmo caixão sendo levado com apenas alguns ‘dedos’.

O esquema é antigo, desde 2017 na época em que o secretário da pasta era o Elias Emanuel. O vereador Dante também é acusado de participar do esquema. Áudios de 2018 de um empresário de funerária vazaram e ele conta que na época do Elias Emanuel tudo era mais fácil para seguir com o esquema.