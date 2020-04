As informações da Saúde de Mundo Novo: mais um resultado negativo para o novo coronavírus no municípi os. Agora são 17 casos descartados para o novo coronavaírus, através de exame enviado pelo Laboratório Central de Saúde (Lacen – MS). Os dois casos positivos na cidade já estão recuperados e liberados pela Saúde no Município. Portanto, o quadro atual de Mundo Novo é de 17 casos descartados e dois recuperados da Covid-19.

Nota: Jandaia Caetano/Semcos