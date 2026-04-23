JAPORÃ 34 ANOS: festa começa amanhã com o 2º Festival Estudantil de Música

-Equipes aceleram montagens de tendas, palcos, cercamento de área e instalações elétricas-

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação)

A Prefeitura de Japorã está acelerando a instalação de toda a infraestrutura do 5º Agrishow – Festa da Agricultura Familiar, que marcará as comemorações alusivas ao 34º aniversário da cidade. O prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias) e a comissão organizadora têm acompanhado de perto os trabalhos de implantação das estruturas metálicas e demais peças necessárias.

Equipes das secretarias municipais de Obras e Infraestrutura, de Desenvolvimento Econômico, e Departamento de Serviços Urbanos estão envolvidas nos trabalhos. A empresa Guimarães Barbosa, responsável pelas instalações de tendas, palco em frente a Prefeitura, tapumes, banheiros químicos e demais estruturas, está com uma equipe completa de profissionais para deixar o local pronto para a realização da festa do aniversário do município.

“O Agrishow é o maior evento do calendário oficial que promovemos durante o ano em Japorã. Desta vez, são aproximadamente 20 grandes tendas, cobrindo uma área superior a 2 mil metros quadrados, para garantir que todos os visitantes tenham segurança e tranquilidade para participar das comemorações”, informa o prefeito Vitor Malaquias.

De acordo com a programação, amanhã (24-04) o início da festa levará para o palco artistas das escolas do município que disputarão o 2º Festival Estudantil de Música, com início às 19h. A abertura oficial será sábado (25-04), por volta das 19h30 horas, com as presenças de autoridades da região e do estado, dentre eles, deputados estaduais, federais e senadores parceiros de Japorã.

A comissão organizadora, prefeito e vereadores reforçam o convite para que a população japoraense participe da comemoração. “Esta festa é para todas as famílias japoraenses. E convidamos também lideranças e pessoas dos municípios vizinhos”, informou o prefeito Vitor Malaquias.

“Teremos shows nacionais no sábado e domingo, baile com a Banda MDO no sábado, e no domingo, o grande “4º Costelão Fogo de Chão” com 34 costelas de churrasco raiz, marcando o tradicional almoço do aniversário”, acrescentou a vice-prefeita Ana Cristina Teodoro (Aninha).

O presidente do Legislativo, Gabriel Klasmann destacou que a festa continuará domingo a partir das 15h com um festival de prêmios onde, em parceria com a iniciativa privada, serão sorteados 64 mil reais em dinheiro, através de 13 sorteios distintos. “E à noite a festa continuará com show da dupla Os Agro Boys, lembrando que para as crianças estão sendo instalados parquinho infantil e praça de alimentação”, finalizou o prefeito Malaquias.

O 5º Agrishow conta com incentivo cultural do Governo do Estado através da CETESC – Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, apoio da Câmara de Vereadores, e parcerias com, o Clube de Laço Estrela da Fronteira, associações rurais e Associação Comercial e Empresarial de Japorça (Aceja).

Fotos: Destaque e galeria: ©Roney Minella/PMJ