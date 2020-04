Latrocínio em Mundo Novo teve casal envolvido

Na manhã desta terça-feira, um casal mundonovense realizou um latrocínio (roubo seguido de morte), a vítima com o nome de Jesuína foi uma senhora de 68 anos. Além do latrocínio a Polícia Civil descobriu que o jovem também realizou em outro local um roubo.

Segundo informações da Polícia Civil na manhã desta quarta (29/09), a vítima do latrocínio foi encontrada com diversos ferimentos no corpo, perfurações no braço, mãos, peito e pescoço, além de também ter sido encontrada no quarto no chão com cabelos femininos em suas mãos, dando o entendimento que entrou em uma briga corporal com a assassina. O setor de investigação disse que o crime ocorreu por volta das 7 horas da manhã.

Dona Jesuína ao lado de sua Neta Angélica – Foto: Rede Social

Após roubar a senhora e matá-la, a jovem que cometeu o crime ateou fogo na residência com o intuito de acabar com todas as provas, porém não logrou êxito em queimar as evidências, pois a residência da vítima era feita de concreto. A mulher que cometeu o crime confessou e disse ter realizado tudo sozinha, porém a Polícia Civil está em busca de saber se é verídico ou não o depoimento de mesma, pois a senhora que foi assassinada possuía uma boa estrutura corporal, além de ter diversos móveis fora do lugar, dando o entendimento de mais de uma pessoa ter cometido o crime.

Após roubar e assassinar a senhora, a jovem fugiu. A Polícia logrou êxito em suas prisão no final do dia, após saber de outro roubo, que foi realizado por seu namorado em outro local (entenda a história mais abaixo). Após ser presa, a moça assumiu o crime e está detida na Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo. Antes de ser presa, a jovem ela resistiu a voz de prisão. A jovem com inicial do nome “G” namorava um jovem de 18 anos, que recém completou a maioridade penal e estava em liberdade com tornozeleira eletrônica. (Bruno Brischiliari)