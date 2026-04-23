Eldorado garante novo ônibus escolar para fortalecer o transporte na zona rural

A Prefeitura de Eldorado/MS garantiu a aquisição de um novo Ônibus Rural Escolar (ORE 1 – mecânico), que irá reforçar o transporte dos estudantes da zona rural do município.
O investimento total é de R$ 436.266,80, viabilizado por meio de recursos federais, garantindo mais qualidade, segurança e conforto no deslocamento dos alunos.
A conquista foi possível por meio de indicação do deputado federal Dagoberto Nogueira, reforçando o compromisso com a educação e com o bem-estar dos estudantes.
A iniciativa representa mais um avanço para a educação de Eldorado, contribuindo para o acesso e a permanência dos alunos na escola.