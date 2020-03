VALDOMIRO SOBRINHO E ROSÁRIA LUCCA ANDRADE SÃO CONFIRMADOS EM EVENTO DO PSDB PARA A DISPUTA ELEITORAL DE OUTUBRO

Aconteceu importante evento político no domingo, 15, quando o PSDB se reuniu na sede do Lions Clube, com ato de filiação de lideranças políticas do município, dentre tantos, os vereadores Gessé Ferreira e Kaudi Filho, egressos, respectivamente, do PROS e do PL.

Segundo estimativa, mais de 400 pessoas participaram do evento partidário, oportunidade em que os pré-candidatos discursaram, mostrando desde logo, o entusiasmo pelas eleições 2020, quando a dupla Valdomiro e Rosária, mostraram-se dispostos a enfrentar a reeleição.

Sob a presidência de Richardson Prates, o PSDB de Mundo Novo marcha “prá valer”, determinado para a vitória nas urnas, em outubro. Durante o evento, muitos nomes foram apresentados para a disputa a cargos eletivos, considerando lideranças novas e antigas, que se dispõem a enfrentar o processo eleitoral, para conquistar uma das cadeiras na Casa de Leis.