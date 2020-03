Lojas de importados fecham as portas a partir desta segunda

Paraíso de compras de produtos importados dos sul-mato-grossenses e até de moradores de outros estados brasileiros, o Shopping China vai ficar fechado por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira (16). A medida é para ajudar a conter a proliferação do novo coronavírus. O Paraguai está em estado de emergência sanitária e com a fronteira fechada.

A decisão do shopping, considerado o maior de importados da América Latina, foi informada em comunicado divulgado nesta manhã e vale para as três lojas da marca: em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã (MS), em Salto Del Guairá, vizinha de Mudo Novo (MS), e Ciudad Del Este, separada de Foz do Iguaçu (PR) pela Ponte da Amizade.

No comunicado, a direção do grupo afirma que a medida foi tomada levando em conta a declaração da OMS (Organização Mundial de Saúde) de uma pandemia devido ao coronavírus. “A saúde de nossos colaboradores e clientes é nossa prioridade neste momento”.

Comunicado semelhante foi divulgado pelo shopping Planet Outlet, que pertence ao mesmo grupo empresarial e fica ao lado do Shopping China, na entrada de Pedro Juan Caballero pela BR-463.

Entretanto, o supermercado que funciona anexo ao shopping de importados em Pedro Juan Caballero vai continuar funcionando. Também em comunicado divulgado hoje, a direção pede que os clientes procurem ir às compras no menor número de pessoas possível, que preferencialmente adultos acima de 60 anos evitem ir à loja e que os clientes utilizem o sistema de entrega em domicílio.

O presidente do Paraguai Mario Abdo Benítez decretou estado de emergência sanitária no país e fechou a fronteira para estrangeiros. Em Ciudad Del Este, só paraguaios podem cruzar a Ponte da Amizade em direção à cidade.

Em Pedro Juan Caballero, no entanto, a fronteira é seca e apenas uma rua separa a cidade paraguaia e Ponta Porã. Os moradores das duas cidades cruzam a Linha Internacional a todo tempo, para trabalhar, fazer compras e estudar.

Hoje, autoridades de saúde das duas cidades se reúnem em Ponta Porã para criar o Comitê De Fronteira para o enfrentamento ao coronavírus. Conforme a prefeitura, o comitê para o enfrentamento em Ponta Porã está funcionando desde dezembro.

