DOF apreende 9 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Dourados e Nova Andradina

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, entre sexta-feira (24) e sábado (25), aproximadamente 9 mil pacotes de cigarros de origem estrangeira em duas ações nos municípios de Dourados e Nova Andradina e apreendeu quatro veículos. O prejuízo estimado ao crime organizado foi de R$ 700 mil.

Na primeira ocorrência, registrada em Dourados, os policiais realizavam patrulhamento pela região urbana quando observaram três veículos deixando um imóvel no Residencial Harrison de Figueiredo II. Ao perceberem a aproximação da equipe, os condutores frearam bruscamente, abandonaram os automóveis e fugiram a pé.

Durante vistoria, os militares localizaram grande quantidade de cigarros contrabandeados em um Kia Sorento, uma GM Spin e uma GM Meriva. No imóvel também foram encontradas caixas vazias, indicando que o local funcionava como entreposto para armazenamento e carregamento da mercadoria ilegal. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 7 mil pacotes de cigarros.

Já na segunda ação, em Nova Andradina, durante bloqueio policial na BR-267 com a MS-340, a equipe deu ordem de parada a uma GM Spin, que desobedeceu e fugiu por cerca de 30 quilômetros, até ser abandonado próximo a uma área de mata. Buscas foram realizadas, porém ele não foi localizado. No interior do automóvel, os policiais encontraram aproximadamente 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados.

As ações ocorreram no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal direto com o cidadão para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300.

Fonte: Líder News