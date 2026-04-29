Festa das Nações começa quinta-feira com shows nacionais gratuitos, gastronomia e R$ 100 mil em prêmios em Guaíra

Começa nesta quinta-feira (30), em Guaíra, a 47ª Festa das Nações, um dos maiores eventos do Paraná, com quatro dias de shows nacionais, gastronomia típica e programação cultural para todos os públicos.

Entre os principais destaques estão os shows com Edson & Hudson, que abrem a festa na quinta-feira (30), seguidos por Mayck & Lyan (1º), Danilo e Davi (2) e Zezé Di Camargo & Luciano, que encerram o evento no domingo (3).

Além das atrações nacionais, a programação conta com apresentações de artistas locais, grupos culturais, orquestra e shows distribuídos em três palcos ao longo dos quatro dias. O evento também terá encontro de motociclistas, apresentações de dança, capoeira e outras atividades culturais que movimentam o Centro Náutico Marinas durante toda a festa. Outro destaque é o tradicional Show de Prêmios, que acontece no domingo (3), com premiação total de R$ 100 mil em dinheiro. Na gastronomia, o público poderá experimentar pratos típicos de diferentes culturas, com opções das colônias alemã, árabe, brasileira, italiana, japonesa, paraguaia e portuguesa, além de lanches e porções variadas. A estrutura do evento ainda inclui parque de diversões, Expo Guaíra, espaços comerciais e esquema reforçado de segurança e atendimento de saúde. Considerada a maior festa filantrópica do Paraná, toda a arrecadação é destinada a entidades assistenciais do município.

Fonte: Ponto da Notícia