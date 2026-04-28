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    Traficante é preso com cerca de 100 kg de maconha em Amambai

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, no último sábado (25), na MS-156 que liga as cidades de Caarapó e Amambai, 97 quilos de maconha que eram transportados em um veículo VW Spacefox. Um homem de 47 anos foi preso em flagrante.

    Os militares realizavam patrulhamento pela rodovia, quando avistaram o automóvel parado às margens da via. Durante entrevista com o condutor, os policiais perceberam nervosismo e decidiram realizar vistoria no veículo. No interior do carro foram localizados quatro fardos de maconha, distribuídos no banco traseiro e no porta-malas.

    Questionado, o autor afirmou que recebeu o veículo já carregado em Amambai e levaria o entorpecente até Caarapó, onde receberia R$ 500 pelo transporte.

    A ação ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

    O DOF mantém um canal direto com o cidadão para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300.

    Fonte: Líder News

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