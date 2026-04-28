Traficante é preso com cerca de 100 kg de maconha em Amambai

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, no último sábado (25), na MS-156 que liga as cidades de Caarapó e Amambai, 97 quilos de maconha que eram transportados em um veículo VW Spacefox. Um homem de 47 anos foi preso em flagrante.

Os militares realizavam patrulhamento pela rodovia, quando avistaram o automóvel parado às margens da via. Durante entrevista com o condutor, os policiais perceberam nervosismo e decidiram realizar vistoria no veículo. No interior do carro foram localizados quatro fardos de maconha, distribuídos no banco traseiro e no porta-malas.

Questionado, o autor afirmou que recebeu o veículo já carregado em Amambai e levaria o entorpecente até Caarapó, onde receberia R$ 500 pelo transporte.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal direto com o cidadão para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300.

Fonte: Líder News