Câmara de Mundo Novo Aprova Créditos Adicionais e Promove Debate sobre Conscientização do Autismo

Na noite desta segunda-feira, 27 de abril de 2026, a Câmara Municipal de Mundo Novo realizou uma Sessão Ordinária marcada tanto pela agilidade na pauta legislativa quanto por um profundo momento de reflexão social. Sob a presidência do vereador Jefferson Hespanhol Cavalcante, a Casa de Leis aprovou projetos de crédito adicional e abriu espaço para diversos segmentos da sociedade discutirem o Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Durante a Ordem do Dia, o plenário analisou e aprovou três importantes Projetos de Lei (PL) de iniciativa do Executivo Municipal, todos voltados para a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2026:
- PL nº 020/2026 e PL nº 021/2026: Ambos foram votados em regime de urgência especial e turno único, após a leitura das Mensagens nº 025/2026 e 026/2026 do Executivo.
- PL nº 015/2026: Também aprovado pelos parlamentares após pareceres favoráveis das comissões competentes.
Após o encerramento das votações, a Câmara reafirmou seu compromisso com a inclusão ao ceder a tribuna para representantes da sociedade civil e instituições de ensino em alusão ao mês de Conscientização do Autismo.
A presidente da Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas de Mundo Novo (AUPAM), professora Lidiane Lima, deu início às falas e também realizou as considerações finais do evento. O debate trouxe um diagnóstico abrangente sobre a rede de saúde, assistência e educação no município.
A sessão contou com vozes de diversos setores para retratar a realidade do autismo em Mundo Novo:
- Educação e Apoio: Participaram a Profª Suzana Vieira (NUMAP), Profª Regina Carvalho (Escolas Estaduais), Profª Fabiana de Paula Moreira Schulz (APAE).
- Acadêmicos: A professora Junias Belmont Alves e os alunos autistas Brenno Oribes Belo (Ciências Biológicas/UEMS) e Eduardo Artur Amaducci de Gregório (Agronomia) compartilharam suas experiências no cenário estudantil.
- Saúde e Comércio: A realidade das clínicas especializadas foi apresentada por Cibelle Maciel (Clínica Integrar) e Luana Mostachio (KidSaber). O setor comercial foi representado por Marcos Rogério Moreira Dias e Vanderlei Rankel, da Associação Comercial.
A sessão foi transmitida pela Rádio Fera FM, Facebook e Youtube, permitindo que a população acompanhasse de perto as decisões legislativas e o importante debate sobre inclusão e direitos das pessoas com autismo.