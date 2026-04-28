Câmara de Mundo Novo Aprova Créditos Adicionais e Promove Debate sobre Conscientização do Autismo

Na noite desta segunda-feira, 27 de abril de 2026, a Câmara Municipal de Mundo Novo realizou uma Sessão Ordinária marcada tanto pela agilidade na pauta legislativa quanto por um profundo momento de reflexão social. Sob a presidência do vereador Jefferson Hespanhol Cavalcante, a Casa de Leis aprovou projetos de crédito adicional e abriu espaço para diversos segmentos da sociedade discutirem o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Durante a Ordem do Dia, o plenário analisou e aprovou três importantes Projetos de Lei (PL) de iniciativa do Executivo Municipal, todos voltados para a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2026:

PL nº 020/2026 e PL nº 021/2026: Ambos foram votados em regime de urgência especial e turno único, após a leitura das Mensagens nº 025/2026 e 026/2026 do Executivo.

Ambos foram votados em regime de e turno único, após a leitura das Mensagens nº 025/2026 e 026/2026 do Executivo. PL nº 015/2026: Também aprovado pelos parlamentares após pareceres favoráveis das comissões competentes.

Após o encerramento das votações, a Câmara reafirmou seu compromisso com a inclusão ao ceder a tribuna para representantes da sociedade civil e instituições de ensino em alusão ao mês de Conscientização do Autismo.

A presidente da Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas de Mundo Novo (AUPAM), professora Lidiane Lima, deu início às falas e também realizou as considerações finais do evento. O debate trouxe um diagnóstico abrangente sobre a rede de saúde, assistência e educação no município.

A sessão contou com vozes de diversos setores para retratar a realidade do autismo em Mundo Novo: