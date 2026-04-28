Paraná – Caminhoneiro que mergulhou para procurar enteada em represa é encontrado morto

O caminhoneiro que estava desaparecido foi encontrado morto na manhã de segunda-feira (27), em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O desaparecimento aconteceu após um grave acidente na BR-116. O caso mobilizou equipes de resgate desde a madrugada desta segunda-feira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava em um caminhão que saiu da pista no quilômetro 42, no sentido São Paulo. Em seguida, o veículo caiu dentro da represa do Capivari.

No caminhão estavam três pessoas da mesma família: um homem, a esposa e a enteada da vítima, de apenas 4 anos. O motorista e a mulher conseguiram sair do veículo logo após a queda.

No entanto, ao perceber que a criança não havia conseguido escapar, o homem retornou ao veículo na tentativa de resgatá-la.

Bombeiros foram acionados para procurar caminhoneiro

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e iniciou as buscas subaquáticas. Durante os trabalhos, os mergulhadores localizaram o corpo da criança.

O caminhoneiro desaparecido também foi encontrado morto pelos bombeiros. As causas do acidente na BR-116, em Campina Grande do Sul, ainda serão apuradas.

Portal Guaíra com informações do Massa News