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    Voltando de Operação, Polícia Civil de Guaíra localiza caminhonete furtada

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Na manhã de sexta-feira (24), por volta das 08h30, a Polícia Civil de Guaíra recuperou uma caminhonete com registro de furto. A recuperação ocorreu quando a equipe voltava de uma operação no Oeste do Paraná.
    Conforme as informações divulgadas, o veículo foi localizado às margens da BR-272, em uma área de mata, durante o deslocamento da equipe após participação na Operação Tentáculos, realizada em Assis Chateaubriand.
    Os policiais avistaram uma caminhonete branca com características semelhantes a um veículo furtado no dia anterior (23), em Toledo. Ao se aproximarem, foi confirmado que se tratava de uma Toyota Hilux SW4, de cor branca, sendo constatado que o automóvel possuía registro de furto.
    Durante a ocorrência, equipes do BPFron e da Guarda Municipal prestaram apoio. O veículo estava aberto e sem as chaves, sendo necessário o acionamento de guincho para remoção.
    A caminhonete foi encaminhada ao pátio da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis e posterior devolução ao proprietário.
    Fonte: Ponto da Notícia
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