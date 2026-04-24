Lula dá entrada em hospital de São Paulo para realização de procedimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira (24) para realizar procedimentos médicos na cabeça e no punho. Conforme a assessoria, o chefe do Executivo receberá alta ainda hoje.

Lula fará uma cauterização de uma queratose (acúmulo de pele) na cabeça e uma infiltração no punho para tratar tendinite no polegar direito.

Acompanhado pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, os dois procedimentos são considerados simples e serão feitos ainda pela manhã. Por conta disso, a agenda do presidente está esvaziada nesta sexta-feira.

Segundo a assessoria de imprensa do Planalto, os tratamentos não exigem preparo prévio ou repouso pós-cirúrgico.

Lula chegou em São Paulo na noite de quinta-feira (23). Ainda não se sabe, porém, quando o chefe do Executivo retornará a Brasília: se será no domingo (26) ou na segunda-feira (27).

Cirurgias de Lula

A queratose é considerada uma alteração da camada mais superficial da pele (camada córnea), com hipertrofia e aspecto escamoso ou verrucoso. Há três tipos da condição: a queratose actínica, a seborreica e a folicular.

A actínica surge normalmente em áreas expostas ao sol como face, orelhas, couro cabeludo (em calvos), colo, dorso das mãos e antebraços. Quando localizada nos lábios, são chamadas queilite actínica.

A CNN conversou com a dermatologista Ana Carolina Sumam, que explica que este é o tipo mais preocupante. “A queratose que mais nos preocupa é a queratose actínica, pois ela pode evoluir para câncer de pele. Trata-se de uma lesão diretamente relacionada à exposição solar acumulada ao longo da vida.”

Indivíduos com pele mais clara, cabelos loiros ou avermelhados e olhos claros, como os azuis ou verdes, tendem a ter maior propensão ao surgimento dessas lesões. Elas geralmente se manifestam como manchas avermelhadas ou levemente amarronzadas, com uma textura áspera.

Já a queratose seborreica é uma alteração cutânea não-maligna, normalmente de formato circular ou assimétrico, com tonalidade que varia do castanho ao marrom-escuro ou preto, e superfície de aspecto verrucoso. Surge com maior frequência na face e no tronco, podendo aumentar de tamanho e tornar-se mais saliente. Em geral, está associada a fatores genéticos.

Por fim, a queratose folicular manifesta-se por meio de pequenas máculas avermelhadas ou esbranquiçadas, observadas sobretudo nos braços, pernas, nádegas e bochechas. Elas são decorrentes do acúmulo de queratina nos folículos pilosos e deixam a pele com uma textura áspera e seca. Costuma atenuar-se com o passar dos anos, havendo indícios de predisposição genética.

Sintomas

A queratose pilar pode surgir em qualquer fase da vida, sendo mais frequente na infância. Entre as manifestações mais comuns, destacam-se:

Pequenas elevações indolores, geralmente localizadas na face externa dos braços, coxas, bochechas ou nádegas;

Pele seca e de textura áspera nas regiões afetadas;

Tendência de agravamento em períodos de clima mais seco ou com baixa umidade do ar;

Aspecto de “lixa” ao toque, semelhante à pele arrepiada.

Tratamento

Ceratose seborreica: Por serem lesões benignas, frequentemente não necessitam intervenção, exceto em casos de desconforto ou prurido. Quando indicado, o tratamento pode ser realizado por crioterapia, eletroterapia ou cauterização química, procedimento ao qual o presidente Lula foi submetido.

Ceratose pilar: A abordagem baseia-se no uso de agentes ceratolíticos, como o ácido salicílico, associado à hidratação adequada da pele.

Ceratose actínica: Por se tratar de lesões pré-malignas, recomenda-se tratamento. A escolha terapêutica varia conforme o tamanho e a profundidade das lesões. Entre as opções, estão: crioterapia com nitrogênio líquido; curetagem associada à eletrocoagulação; uso de cremes tópicos, como 5-fluorouracil (5-FU), que também atua em lesões subclínicas; imiquimode a 5%; mebutato de ingenol; e excisão cirúrgica com encaminhamento para exame anatomopatológico, especialmente quando houver suspeita de carcinoma espinocelular.

*Com informações de Leonardo Ribbeiro e Davi Alencar, da CNN Brasil