    Distribuidora tem botijões furtados durante a madrugada em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Na quinta-feira (23), por volta das 09h00, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto qualificado em uma distribuidora de gás.
    Segundo o proprietário, ao chegar para trabalhar, constatou que uma estrutura metálica havia sido danificada, com uma barra arrancada.
    Do local, foram furtados quatro botijões de gás de 13 kg, de cor cinza. O estabelecimento possui cercas ao redor, indicando que os autores tiveram que transpor a estrutura para cometer o crime.
    A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.
    Fonte: Ponto da Notícia
