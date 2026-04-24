Guaíra: motociclista toca o terror, moradores denunciam e moto é recolhida

Comunicação/Guarda Municipal –

Após uma denúncia anônima de perturbação do sossego causada por um motociclista que circula frequentemente durante a madrugada nas ruas da Vila Eletrosul, provocando barulhos excessivos com acelerações e estouros no escapamento, acordando os moradores. E que inclusive estaria com o hábito de passar durante o dia em frente a creche no horário de soneca das crianças e com o barulho intenso estaria acordando elas, passando a placa da referida motocicleta. Diante dos fatos, por volta das 23:51h durante patrulhamento nas proximidades, a equipe localizou o veículo com as características informadas. Foi possível constatar que a motocicleta apresentava irregularidades, como escapamento com descarga livre e ausência de retrovisores.

Na abordagem, verificou-se ainda que o condutor não possuía CNH. Diante dos fatos, o veículo foi recolhido ao pátio, e os envolvidos foram orientados e liberados no local.