Suspeito de integrar ‘Novo Cangaço’, assaltante de banco é preso com 750kg de drogas em Dourados

Ação da Delegacia Especializada de Fronteira da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Dourados, desencadeada na manhã desta quinta-feira (23/4), resultou na prisão de Notylian Paulo Barros, foragido da Justiça e que utilizava documentação falsa com nome de Paulo Miranda Oliveira.

Apontado como integrante do grupo conhecido como ‘Novo Cangaço’, ele seguia em uma Fiat Strada pela MS-156, na região do Porto Cambira, em Dourados, quando tentou fugir de abordagem policial e acabou flagrado com 726,8 quilos de maconha e outros 23,8 quilos de skunk.

De acordo com as informações repassadas ao Dourados News pelo chefe da delegacia da PRF no município, inspetor Waldir Brasil, os agentes realizavam patrulhamento na estrada, quando avistaram o utilitário e tentaram a abordagem.

Veículo transportava as drogas quando foi abordado – Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News

Ainda de acordo com o jornal Dourados News, Notylian empreendeu fuga e a perseguição durou alguns quilômetros entre o asfalto e uma via secundária, quando houve a prisão.

No veículo, foram encontrados os fardos com as drogas. Questionado, o homem alegou ter recebido os entorpecentes em Dourados e entregaria no município de Bataguassu. Pelo transporte, receberia R$ 5 mil.

A ocorrência foi encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e o autor autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Foragido

Homem utilizava documentação falsa e acabou autuado em flagrante – Foto: Osvaldo Duarte

Notylian Paulo Barros foi preso em Cuiabá (MT) em 2014 por suspeita de envolvimento no assalto a uma agência bancária localizada naquele município, em novembro de 2012.

Na ocasião, segundo a imprensa local, ele e outras duas pessoas entraram no estabelecimento se passando por clientes, renderam vigilantes e caixas antes de fugir com mais de R$ 100 mil em espécie.

A prisão dele foi em decorrência de um mandado de prisão expedido pela Justiça do Piauí e suspeito de integrar forte organização criminosa conhecida como ‘Cangaço Novo’, grupo que articula ataques violentos em cidades de pequeno e médio porte, atuando no tráfico de drogas, comercialização de armas, receptação, lavagem de dinheiro e homicídios.

Notylian chegou a ser encaminhado a penitenciária e fugir, porém, foi preso novamente no Rio de Janeiro por tráfico. Depois, conseguiu nova fuga e passou a utilizar documentação falsa.

Apreensão ocorreu nesta quinta-feira, em Dourados – Foto: Divulgação/PRF